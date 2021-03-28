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Дания забила 8 безответных голов Молдавии

21:00
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Сборная Дании разгромила Молдавию в матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 8:0. Ворота молдаван защищал бывший голкипер ряда российских клубов Станислав Намашко, а в центре обороны играли Александр Епуряну и Игорь Армаш, также имеющие опыт выступления в России. Кроме того, в «старте» вышел хавбек «Тамбова» Кэтэлин Карп.

Дания лидирует в группе F с двумя победами в двух играх (в первой встрече — 2:0 с Израилем).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Дания — Молдавия — 8:0 (5:0)

Голы: Дольберг, 19 — с пенальти (1:0). Дамсгор, 22 (2:0). Дамсгор, 29 (3:0). Стрюгер Ларсен, 35 (4:0). Йенсен, 39 (5:0). Дольберг, 48 (6:0). Сков, 81 (7:0). Ингвартсен, 89 (8:0).

Дания: Шмайхель, Вестергор, Бойлесен, Аннерсен, Стрюгер Ларсен (Кьер, 77), Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йенссон, 64), Йенсен (Ингвартсен, 77), Дольберг, Дамсгор, Сков Ольсен (Сков, 46).

Молдавия: Намашко, Епуряну, Армаш, Карп (Кожокарь, 54), Рябчук, Архирий (Болохан, 46), Ионицэ, Рацэ, Антонюк (Жардан, 46), Плэтикэ (Йосипой, 54), Николаэску (Дамашкан, 75).

Предупреждение: Карп, 18.

Судья: Агаев (Азербайджан).

28 марта. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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