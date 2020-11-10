Директор по развитию «Тоттенхэма» рассказал о британце, который готов играть за сборную России

Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов рассказал о 23-летнем английском защитнике «Вулверхэмптона» Максе Килмене, который заявил, что готов выступать за сборную России или Украины.

— Он уже достаточно известен в Англии, Макс был одним из самых юных футболистов, который сыграл за местную сборную по футзалу, — рассказал «СЭ» Дубов. — В детстве он начал заниматься футболом в «Фулхэме», но его оттуда достаточно быстро отчислили, и с тех пор он не занимался в больших академиях. Лет в 16-17 он подписал контракт с клубом из шестого дивизиона чемпионата Англии. По субботам он играл в большой футбол, а по воскресеньям в футзал. Потом его отдали в аренду в команду дивизионом еще ниже. У него уже возникали мысли о том, чтобы сконцентрироваться только на футзале.

Его совершенно случайно заметил «Вулверхэмптон». Скаут этого клуба поехал поддержать своих товарищей, которые работали в футзальной сборной. Там он увидел в деле Килмена, который его заинтересовал. Макс достаточно габаритный игрок, но хорошо обращается с мячом. Его пригласили на просмотр в «Вулверхэмптон», Килмен поехал на один из предсезонных турниров. В итоге его решили взять.

Все знали, что у него есть русские корни. Проверил сейчас телефон: я еще в 2018 году спрашивал у Германа Ткаченко, слышал ли он об этом парне. Килмен всегда был на радарах. Но самый стремительный прорыв он совершил в этом году. Думаю, у него большие перспективы. У него хорошая пресса, и специалисты дают отличные отзывы.

Означают ли его заявления о сборных России и Украины то, что он не рассчитывает получить вызов в Англию? Думаю, он не сбрасывает со счетов все возможные варианты. У него русский отец, а мать — украинка. Знаю, что он неплохо говорит на русском языке. Наверное, просто хочет прощупать все варианты. Не уверен, что сборная Англии на него рассчитывает. Там есть более талантливые люди и достаточно длинная скамейка. Скорее всего, он думает, что пробиться в национальные команды России или Украины гораздо проще. Но лучше спросить у него самого. (Севастиан Терлецкий)