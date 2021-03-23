Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Twitter Евро-2020 «отправил» Жиркова в молодежную сборную России

15:09
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге пошутил над спортивным долголетием защитника сборной России Юрия Жиркова. 37-летний игрок «Зенита» был вызван в национальную команду на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В эти же дни пройдут игры группового турнира молодежного Евро-2021.

«Срочно! Юрий Жирков экстренно вызван в молодежную сборную России на матчи группового этапа Евро U-21!» — говорится в сообщении национальной команды.

Юрий Жирков провел за сборную России 100 матчей в период с 2005 по 2020 год. Он стал лишь четвертым футболистом, достигшим этой отметки в российской истории.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...