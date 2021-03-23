Twitter Евро-2020 «отправил» Жиркова в молодежную сборную России

Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге пошутил над спортивным долголетием защитника сборной России Юрия Жиркова. 37-летний игрок «Зенита» был вызван в национальную команду на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В эти же дни пройдут игры группового турнира молодежного Евро-2021.

Срочно! Юрий Жирков экстренно вызван в молодежную сборную России на матчи группового этапа ЕВРО U-21! pic.twitter.com/Ay8IFdgSQB — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) March 23, 2021

«Срочно! Юрий Жирков экстренно вызван в молодежную сборную России на матчи группового этапа Евро U-21!» — говорится в сообщении национальной команды.

Юрий Жирков провел за сборную России 100 матчей в период с 2005 по 2020 год. Он стал лишь четвертым футболистом, достигшим этой отметки в российской истории.