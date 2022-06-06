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Сегодня, 06:46

Защитник Уэльса о выходе на ЧМ-2022: «Сон, ставший явью»

Защитник сборной Уэльса Дэвис прокомментировал победный матч против Украины
Виктория Кравченко
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Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился мнением по поводу выхода национальной команды на ЧМ-2022. 5 июня валлийцы обыграли Украину со счетом 1:0 в стыковом матче за место на турнире.

«Сон, ставший явью. Мы очень усердно стремились к этому всей командой. Ради этого мы боролись и отдавали все свои силы — этот вечер стал просто очередным подтверждением этому», — цитирует Дэвиса сайт УЕФА.

На чемпионате мира в Катаре сборная Уэльса сыграет в группе B с командами Англии, Ирана и США. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Бен Дэвис
Сборная Украины по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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