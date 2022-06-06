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Сегодня, 13:09

Колосков: «Спортивный принцип восторжествовал в матче сборных Украины и Уэльса по футболу»

Колосков прокомментировал поражение Украины в матче против Уэльса
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение Украины от Уэльса в стыковом матче за место на ЧМ-2022.

«Сначала шли разговоры о возможной помощи со стороны Шотландии (в полуфинале стыковых матчей сборная Украины одержала победу со счетом 3:1 — прим. «СЭ»), но я сразу отмел эти домыслы, — сказал Колосков. — Это не тот случай, когда можно кому-то подыграть. Все-таки финальная стадия чемпионата мира — это высшая точка в карьере любого футболиста и такой шанс может представиться один раз в карьере. Чтобы кто-то пошел на поводу, поставил свое будущее ради каких-то политических интриг — я в это не верил», — цитирует Колоскова ТАСС.

Вчера, 5 июня, сборная Украины в Кардифе проиграла команде Уэльса (0:1) и потеряла шансы на возможность сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14831591
Сборная Украины по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Вячеслав Колосков
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