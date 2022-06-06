Колосков: «Спортивный принцип восторжествовал в матче сборных Украины и Уэльса по футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение Украины от Уэльса в стыковом матче за место на ЧМ-2022.

«Сначала шли разговоры о возможной помощи со стороны Шотландии (в полуфинале стыковых матчей сборная Украины одержала победу со счетом 3:1 — прим. «СЭ»), но я сразу отмел эти домыслы, — сказал Колосков. — Это не тот случай, когда можно кому-то подыграть. Все-таки финальная стадия чемпионата мира — это высшая точка в карьере любого футболиста и такой шанс может представиться один раз в карьере. Чтобы кто-то пошел на поводу, поставил свое будущее ради каких-то политических интриг — я в это не верил», — цитирует Колоскова ТАСС.

Вчера, 5 июня, сборная Украины в Кардифе проиграла команде Уэльса (0:1) и потеряла шансы на возможность сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре.