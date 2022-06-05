Бэйл после выхода Уэльса на ЧМ-2022: «Завершение карьеры? Придется ненадолго отложить»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем будущем после выхода команды в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре.

Контракт 32-летнего Бэйла с «Реалом» истек, футболист является свободным агентом.

«Завершение карьеры? Придется ненадолго отложить это. Я рад, что мы попали на чемпионат мира. Это значит для нас все, это наша мечта. У меня нет слов. Очень рад, что мы сделали это ради наших потрясающих болельщиков», — приводит Sky Sports слова Бэйла.

На чемпионате мира в Катаре сборная Уэльса сыграет в группе B с командами Англии, Ирана и США.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.