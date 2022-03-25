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Болельщики сборной Бразилии аплодировали Неймару и скандировали его имя во время матча с Чили

Болельщики сборной Бразилии устроили Неймару овацию перед матчем с Чили
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Болельщики сборной Бразилии тепло встретили нападающего Неймара перед матчем 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Чили (4:0), сообщает La Nacion 25 марта.

По информации источника, до начала встречи болельщики стоя аплодировали Неймару, когда его имя было объявлено на стадионе «Маракана» во время представления стартового состава сборной Бразилии.

Отмечается, что во время игры болельщики скандировали имя нападающего.

Напомним, что в прошедшем матче 30-летний бразилец отметился забитым мячом с пенальти.

Источник: https://www.nacion.com/cables/arropado-por-la-torcida-neymar-compromete-los/L7RWDQL5PBCSDJEHJXRC3S34NA/story/

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