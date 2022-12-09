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Упамекано — о том, как Англии защищаться против Мбаппе: «Стоит лечь спать пораньше»

Упамекано дал совет сборной Англии, как защищаться против Мбаппе
Руслан Минаев
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Защитник сборной Франции Дайо Упамекано ответил на вопрос о том, как сборной Англии защищаться против Килиана Мбаппе.

«Килиан — совершенно другой, если сравнивать его с другими нападающими. Он игрок мирового класса, и от него трудно защититься. Вам стоит лечь спать пораньше», — сказал Упамекано перед матчем.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Францией и Англией состоится 10 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Дайот Упамекано
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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