Люк Шоу: «Способны демонстрировать мировой класс, когда активно атакуем»

Защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал, какой тактики будет придерживаться команда в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Думаю, мы должны навязывать свой футбол в матче с Францией, учитывая показанную нами игру в предыдущих встречах. Мы способны демонстрировать мировой класс, когда активно атакуем, и мы достаточно хороши, чтобы сломить таким образом сопротивление любого соперника», — цитирует защитника Sky Sports.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени.