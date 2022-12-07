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Сегодня, 22:04

Люк Шоу: «Способны демонстрировать мировой класс, когда активно атакуем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал, какой тактики будет придерживаться команда в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Думаю, мы должны навязывать свой футбол в матче с Францией, учитывая показанную нами игру в предыдущих встречах. Мы способны демонстрировать мировой класс, когда активно атакуем, и мы достаточно хороши, чтобы сломить таким образом сопротивление любого соперника», — цитирует защитника Sky Sports.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
Люк Шоу
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