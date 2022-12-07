Полузащитник сборной Португалии Данилу Перрейра больше не сыграет на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перрейра больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы, сообщает A Bola.

Он должен вернуться в расположение «ПСЖ», где будет проходить реабилитацию.

Ранее из-за травмы выбыл другой игрок сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш.

На ЧМ-2022 в Катаре Данилу Перрейра успел провести только 1 встречу.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.