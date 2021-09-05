Забитцер не поможет сборной Австрии в матче отбора к ЧМ-2022 с Шотландией

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер пропустит матч отбора к ЧМ-2022 с Шотландией.

На данный момент футболист находится в расположении «Баварии». У хавбека травма приводящей мышцы, которая не позволяет ему восстановиться к матчу 7 сентября.

Медицинский штаб немецкого клуба посоветовался с коллегами из Австрийской федерации футбола и главным тренером сборной Франко Фодой. В итоге они решили, что Забитцер продолжит восстановление в Мюнхене.

Ранее футболист из-за травмы не сыграл за сборную против Молдавии (2:0) и Израиля (2:5). В группе A сборная Австрии располагается на 4-м месте, набрав 7 очков.