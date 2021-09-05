Гендиректор «Зенита» Медведев высказался о победе сборной России в матче с Кипром
14:18
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Самое главное — забили два мяча в ворота Кипра, победили. Идем к выполнению нашей главной задачи — выйти с первого места на чемпионат мира в Катар. Теперь смотрим за игрой Хорватии и Словакии», — цитирует Медведева РБК Спорт.
После пяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. На втором месте — Хорватия (10), на третьем — словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).
7 сентября Россия на «Открытие Банк Арене» в Москве примет команду Мальты.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/6133c24a9a79479a9eef9774?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==
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