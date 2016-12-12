Йозеф Блаттер: "Знал, что ЧМ-2022 достался Катару, до того как открыл конверт с итогами голосования"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что право провести чемпионат мира-2022 досталось Катару благодаря экс-главе УЕФА Мишелю Платини. По этой же причине француз не смог возглавить Международную федерацию футбола.

- Платини не стал президентом ФИФА, потому что он ответственен за то, что ЧМ-2022 не пройдет в США, - цитирует Le Monde Блаттера. - Тем не менее, он молод, он на двадцать лет моложе меня, поэтому еще может возглавить организацию. Я всегда надеялся, что чемпионат мира-2018 пройдет в России, а через 4 года мировое первенство примет США. Мы бы дипломатично могли разыграть эту карту. Но надо сказать, что Платини после встречи в Париже с президентом Франции Николя Саркози и нынешним эмиром Катара заявил: "Меня попросили проголосовать в интересах Франции, поэтому я и мои сторонники не будем голосовать, учитывая негласно принятое решение поддержать США". Это потрясло меня. Я знал, что Катар выиграл, прежде чем открыть конверт с итогами голосования.