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«Конечно, мы недовольны результатом». Ярмоленко — о ничьей с Боснией

Ярмоленко прокомментировал ничью Украины в матче с Боснией
01:13

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после ничьей с Боснией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что украинцы недовольны результатом.

«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Ярмоленко.

Украина — Босния и Герцеговина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030951--ukraine-vs-bosnia-and-herzegovina/

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Евгений Козинов все материалы автора
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