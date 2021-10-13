Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после ничьей с Боснией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что украинцы недовольны результатом.

«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Ярмоленко.