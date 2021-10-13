«Конечно, мы недовольны результатом». Ярмоленко — о ничьей с Боснией
Ярмоленко прокомментировал ничью Украины в матче с Боснией
01:13
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после ничьей с Боснией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что украинцы недовольны результатом.
«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Ярмоленко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030951--ukraine-vs-bosnia-and-herzegovina/
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