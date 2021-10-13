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Сборная Дании выиграла восемь из восьми матчей в отборе ЧМ-2022, разность мячей — 27:0

01:09
Йоахим Мехле празднует гол.
Йоахим Мехле празднует гол.
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Сборная Дании обеспечила себе путевку на ЧМ-2022. Это стало известно после победы датчан над Австрией (1:0). Единственный мяч в этой игре забил Йоахим Мехле.

Этот результат позволил Дании набрать 24 очка. За два тура до конца датчане на семь очков опережают идущую второй Шотландию и уже не упустят первое место в группе.

Сборная Дании выиграла все восемь матчей в своей группе. Команда забила 27 мячей и ни разу не пропустила.

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Евгений Петров все материалы автора
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