«Это наша психология, которую хочется поменять». Степаненко назвал причины ничьей с Боснией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после ничьей с Боснией (1:1) в отборе чемпионата мира-2022 отметил, что у команды есть проблемы с психологией.

«Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда уже играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом слишком низко сели. А это значит — забросы в штрафную, какие-то отскоки... Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, много игроков бегут в штрафную. Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. А ведь нам по зубам была эта команда..." - цитирует пресс-служба УЕФА Тарасенко.