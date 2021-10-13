Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Это наша психология, которую хочется поменять». Степаненко назвал причины ничьей с Боснией

Степаненко назвал причины ничьей с Боснией
01:32
Теги:

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после ничьей с Боснией (1:1) в отборе чемпионата мира-2022 отметил, что у команды есть проблемы с психологией.

«Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда уже играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом слишком низко сели. А это значит — забросы в штрафную, какие-то отскоки... Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, много игроков бегут в штрафную. Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. А ведь нам по зубам была эта команда..." - цитирует пресс-служба УЕФА Тарасенко.

Украина — Босния и Герцеговина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030951--ukraine-vs-bosnia-and-herzegovina/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0