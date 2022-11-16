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Сегодня, 14:16

Вяльбе заявила, что не будет смотреть ЧМ-2022 из-за отстранения российского спорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу из-за того, что российский спорт отстранён от международных соревнований.

«В футболе смотрю только чемпионаты мира и Европы, но в связи с тем, что российский спорт отстранен, то 99%, что этот чемпионат мира смотреть не буду. Только ли по этой причине? Да», — приводит слова Вяльбе Legalbet.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://legalbet.ru/news/vyalbe-99-chto-ne-budu-smotret-chempionat-mira-po/
Чемпионат мира по футболу
Елена Вяльбе
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