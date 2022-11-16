Вяльбе заявила, что не будет смотреть ЧМ-2022 из-за отстранения российского спорта

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу из-за того, что российский спорт отстранён от международных соревнований.

«В футболе смотрю только чемпионаты мира и Европы, но в связи с тем, что российский спорт отстранен, то 99%, что этот чемпионат мира смотреть не буду. Только ли по этой причине? Да», — приводит слова Вяльбе Legalbet.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.