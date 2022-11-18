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Сегодня, 16:15

Аленичев рассказал, каких игроков ему будет не хватать на чемпионате мира в Катаре

Дмитрий Аленичев
Колумнист
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Поль Погба.
Фото AFP

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, каких игроков ему будет не хватать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Из тех, кто не сыграет на ЧМ, лично мне будет особенно не хватать Поля Погба и Нголо Канте. Франция, увы, потеряла двух исполнителей мирового класса... Серхио Рамос? Думаю, испанцы нашли достойную замену. Футбольный век Серхио подходит к концу — возраст сказывается все сильнее», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Полностью колонку Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
Чемпионат мира по футболу 2022
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