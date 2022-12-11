Ван Дейк — о возможной победе Аргентины на ЧМ в Катаре: «Мне все равно. Я больше не буду смотреть»
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, может ли Аргентина выиграть чемпионат мира-2022.
«Мне все равно. Я больше не буду смотреть [игры]», — приводит Goal слова ван Дейка.
Сборная Нидерландов потерпела поражение от Аргентины (2:2, по пенальти 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
В полуфинале мирового первенства аргентинцы встретятся с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря в 22.00 по московскому времени.
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