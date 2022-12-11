Бензема поддержал сборную Франции: «Давайте, ребята, еще две игры, мы почти у цели!»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поддержал игроков сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2022.

«Давайте, ребята, еще две игры, мы почти у цели! Я с вами. Поехали!» — написал Бензема в социальных сетях.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции 14 декабря сыграет с командой Марокко. Начало встречи — 22.00 (мск).

Бензема был включен в заявку сборной Франции на турнир в Катаре, но из-за травмы не сможет выступить на ЧМ.