Венгер обсудит идею проведения чемпионата мира каждые два года с тренерами национальных команд

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер планирует обсудить свою идею проведения чемпионата мира каждые два года, сообщает The Guardian.

По информации источника, 71-летний француз организует онлайн-конференцию с тренерами всех национальных команд, на которой обсудят возможность проведения чемпионата мира каждые два года, а также реформы календаря, которые могут вступить в силу с 2024 года.

Летом 2021 года Федерация футбола Саудовской Аравии выдвинуло предложение проводить чемпионат мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.

С 1930 года турнир проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 года), а также в Канаде, Мексике и США (2026).