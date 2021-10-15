Венгер объяснил идею проведения чемпионата мира каждые два года
Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал об идее проводить чемпионат мира раз в два года.
«Я верю, что футболисты хотят участвовать в значимых играх. Все хотят соревновательности. Если я сейчас предложу вам стать чемпионом мира, даже на 10 минут, вы согласитесь. Надо давать больше таких возможностей, — приводит Sky Sports слова Венгера. — Сейчас, если какая-то национальная команда недостаточно хороша для чемпионата мира, ей приходится ждать вечность. Если футболист травмировался, он пропускает чемпионат мира. Я думаю, это меняет мышление, это необычно. Но восприятие времени поменялось, и молодое поколение хочет, чтобы его развлекали гораздо больше».
Летом 2021 года Федерация футбола Саудовской Аравии выдвинуло предложение проводить чемпионат мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.
С 1930 года турнир проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 год), а также в Канаде, Мексике и США (2026 год).
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