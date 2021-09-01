Украина четыре раза подряд сыграла вничью в отборе ЧМ-2022, дважды — с Казахстаном
В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде сыграла вничью с Казахстаном (2:2).
К концу основного времени матча счет был 1:1, а затем команды обменялись голами.
Сборная Украины свела вничью четыре последних матча в отборочном цикле. До этого украинцы поделили очки дома с теми же казахстанцами (1:1) и Финляндией (1:1) и на выезде с Францией (1:1). Таким образом, положение в квинтете сейчас выглядит так:
Франция — 7 очков (3 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Казахстан — 2 (3), Босния — 1 (2).
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