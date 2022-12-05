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5 декабря, 23:10

Кечинов: «Ожидал, что японцы пройдут дальше, а у хорватов в четвертьфинале шансов почти нет»

Кечинов считает, что у Хорватии почти нет шансов в четвертьфинале ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией (1:1, 1:3 по пенальти).

«У Японии очень сильная и хорошая команда, которая обыграла в группе Испанию и Германию. И, если честно, я ожидал, что японцы пройдут дальше. И игра показывала, что Япония как минимум не слабее хорватов. Если бы хорваты не создали этот момент и не забили гол, то японцы бы прошли дальше. А серия пенальти — это лотерея, хотя и мастерство вратаря, конечно, стоит отметить. Но иногда все же сильно везет. Дальше хорватам будет пройти уже очень сложно, шансов практически нет», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Валерий Кечинов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
2
1
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