Бышовец: «Японцы были ближе к победе, но класс Хорватии не позволил им выиграть»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Японией (1:1, 3:1 по пенальти).

«Удивила та уверенность, с которой Далич заменил хорватских звезд. Пытаясь выиграть матч, он убрал Модрича и Перишича. Это сыграло на руку Хорватии, свежие игроки смотрелись хорошо на фоне уставшего Модрича. По игре шансы были равны. Обе команды старались остро атаковать. Но надо отдать должное защитникам обеих команд — они сыграли довольно надежно. Мне кажется, японцы были даже ближе к победе, но класс Хорватии не позволил им довести игру до победы», — приводит слова Бышовца Sport24.

Также 76-летний специалист оценил игру Японии на турнире в Катаре.

«Для меня Япония, прежде всего, одна из лучших команд в профессиональной плане. Азиатский футбол стал намного сильнее. Многие футболисты играют в европейских командах. Возможно, они раньше себя недооценивали и не верили в свои способности. На сегодня азиатские сборные вполне конкурентоспособны», — сказал Бышовец.

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.