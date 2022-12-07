В плей-офф ЧМ было только четыре более крупных победы, чем результат матча Португалия — Швейцария
В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила швейцарцев со счетом 6:1.
Ранее этот счет встречался в плей-офф чемпионатов мира трижды, причем всякий раз на стадии полуфинала. В 1930-м такого результата добились Аргентина и Уругвай, а в 1954-м — ФРГ. Победы с разницей шесть мячей одерживали Италия-1934, Венгрия-1938 и Германия-2014, а обладатель рекорда Швеция разгромила Кубу со счетом 8:0.
Самые крупные победы в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
12.06.1938
|
Антиб
|
1/4 финала
|
Швеция
|
Куба — 8:0
|
05.06.1938
|
Реймс
|
1/8 финала
|
Венгрия
|
Голландская Ост-Индия — 6:0
|
27.05.1934
|
Рим
|
1/8 финала
|
Италия
|
США — 7:1
|
08.07.2014
|
Белу-Оризонти
|
1/2 финала
|
Германия
|
Бразилия — 7:1
|
26.06.1930
|
Монтевидео
|
1/2 финала
|
Аргентина
|
США — 6:1
|
27.07.1930
|
Монтевидео
|
1/2 финала
|
Уругвай
|
Югославия — 6:1
|
30.06.1954
|
Базель
|
1/2 финала
|
ФРГ
|
Австрия — 6:1
|
06.12.2022
|
Лусаил
|
1/8 финала
|
Португалия
|
Швейцария — 6:1