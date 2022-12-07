В плей-офф ЧМ было только четыре более крупных победы, чем результат матча Португалия — Швейцария

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила швейцарцев со счетом 6:1.

Ранее этот счет встречался в плей-офф чемпионатов мира трижды, причем всякий раз на стадии полуфинала. В 1930-м такого результата добились Аргентина и Уругвай, а в 1954-м — ФРГ. Победы с разницей шесть мячей одерживали Италия-1934, Венгрия-1938 и Германия-2014, а обладатель рекорда Швеция разгромила Кубу со счетом 8:0.

Самые крупные победы в плей-офф чемпионатов мира