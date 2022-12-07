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В плей-офф ЧМ было только четыре более крупных победы, чем результат матча Португалия — Швейцария

Кирилл Бурдаков
Статистик
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6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1.
Фото Reuters

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила швейцарцев со счетом 6:1.

Ранее этот счет встречался в плей-офф чемпионатов мира трижды, причем всякий раз на стадии полуфинала. В 1930-м такого результата добились Аргентина и Уругвай, а в 1954-м — ФРГ. Победы с разницей шесть мячей одерживали Италия-1934, Венгрия-1938 и Германия-2014, а обладатель рекорда Швеция разгромила Кубу со счетом 8:0.

Самые крупные победы в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Город

Стадия

Команда

Матч

12.06.1938

Антиб

1/4 финала

Швеция

Куба — 8:0

05.06.1938

Реймс

1/8 финала

Венгрия

Голландская Ост-Индия — 6:0

27.05.1934

Рим

1/8 финала

Италия

США — 7:1

08.07.2014

Белу-Оризонти

1/2 финала

Германия

Бразилия — 7:1

26.06.1930

Монтевидео

1/2 финала

Аргентина

США — 6:1

27.07.1930

Монтевидео

1/2 финала

Уругвай

Югославия — 6:1

30.06.1954

Базель

1/2 финала

ФРГ

Австрия — 6:1

06.12.2022

Лусаил

1/8 финала

Португалия

Швейцария — 6:1
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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