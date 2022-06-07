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7 июня, 23:48

В Катаре вернут на всеобщее обозрение статую Зидана, бьющего головой Матерацци

Иван Шитик
Корреспондент
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Статуя, изображающая удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци в финале чемпионата мира-2006, будет установлена в новом спортивном музее в Дохе, сообщает ESPN.

Статую Зидана, бьющего Матерацци, создал алжирский скульптор Адель Абдессемед.

В 2013 году она была выставлена на обозрение в Дохе, но через несколько дней ее демонтировали из-за критики. Некоторые люди считали, что она «поощряет идолопоклонство и насилие».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

В финале ЧМ-2006 Италия играла с Францией и одержала победу в серии пенальти. Матерации и Зидан забили голы в основное время. Впоследствии француз был удален с поля за удар головой Матерации в грудь.

Зинедин Зидан
Марко Матерацци
Чемпионат мира по футболу
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