Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:53

Сборные Австралии и Перу сыграют в межконтинентальном отборе на чемпионат мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Австралии обыграла команду ОАЭ со счетом 2:1 в матче плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира-2022.

Таким образом, Австралия сыграет с командой Перу в матче межконтинентального отбора, встреча пройдет 13 июня.

На следующий день сыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Обе игры пройдут в Катаре и определят последних участников мирового первенства.

На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Новой Зеландии по футболу
Сборная Перу по футболу
1
0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «Спортивный принцип восторжествовал в матче сборных Украины и Уэльса по футболу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости