Сборные Австралии и Перу сыграют в межконтинентальном отборе на чемпионат мира-2022

Сборная Австралии обыграла команду ОАЭ со счетом 2:1 в матче плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира-2022.

Таким образом, Австралия сыграет с командой Перу в матче межконтинентального отбора, встреча пройдет 13 июня.

На следующий день сыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Обе игры пройдут в Катаре и определят последних участников мирового первенства.

На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.