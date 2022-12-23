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Сегодня, 10:00

В Хорватии назвали глупостями возможную причастность Ловрена к демонстрации фашистского приветствия

Микеле Антонов
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото AFP

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в разговоре с «СЭ» прокомментировал видео, на котором защитник «Зенита» Деян Ловрен на закрытой вечеринке якобы выкрикивает фашистские лозунги.

«Ловрен выкрикивал фашистские лозунги? Даже никак не могу прокомментировать. Это глупости», — сказал Маркац «СЭ».

Как информирует Vecernje novosti, во время частной вечеринки игроки сборной Хорватии Деян Ловрен и Марсело Брозович демонстрировали фашистское приветствие националистического движения Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!».

Деян Ловрен
Сборная Хорватии по футболу
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