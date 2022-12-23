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Сегодня, 11:05

Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022 с Аргентиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Болельщики сборной Франции.
Фото Reuters

Французские болельщики создали онлайн-петицию с требованием переиграть финал чемпионат мира в Катаре между сборными Франции и Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

Петиция создана на французском сайте MesOpinions. Авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в ФИФА. На данный момент петицию подписало более 196 тысяч человек.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти. В этой игре Мбаппе оформил хет-трик.

Источник: https://www.mesopinions.com/petition/sports/rejouer-match-france-argentine/194384
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Сборная Аргентины по футболу
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