Уоткинс поделился эмоциями от гола в дебютном матче за сборную Англии

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс поделился впечатлениями от гола в дебютном матче за сборную Англии против Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Это невероятно, я всегда мечтал об этом. Весь день до матча надеялся, что получу свой шанс и постараюсь забить. Не знал, произойдет ли это. У меня просто нет слов», — цитирует официальный сайт УЕФА Уоткинса.

Матч против Сан-Марино стал дебютным для 25-летнего форварда. Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив Доминика Калверт-Льюина.