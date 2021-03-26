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Уоткинс поделился эмоциями от гола в дебютном матче за сборную Англии

06:36
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Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс поделился впечатлениями от гола в дебютном матче за сборную Англии против Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Это невероятно, я всегда мечтал об этом. Весь день до матча надеялся, что получу свой шанс и постараюсь забить. Не знал, произойдет ли это. У меня просто нет слов», — цитирует официальный сайт УЕФА Уоткинса.

Матч против Сан-Марино стал дебютным для 25-летнего форварда. Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив Доминика Калверт-Льюина.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030777--england-vs-san-marino/

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