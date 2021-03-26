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Мората считает, что нужно найти позитив в ничьей Испании с Грецией

06:24
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Грецией (1:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы знали, как Греция собиралась играть против нас. Любая команда, исповедующая оборонительный стиль, может принести проблемы. Нужно найти позитив в этом результате и продолжить работать. Впереди еще много игр против подобных соперников, та же Грузия действует в похожем стиле. Мы должны реализовывать свои моменты», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мораты.

Сборная Испании проведет следующий матч в воскресенье, 28 марта против Грузии. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030776--spain-vs-greece/

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