Мората считает, что нужно найти позитив в ничьей Испании с Грецией

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Грецией (1:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы знали, как Греция собиралась играть против нас. Любая команда, исповедующая оборонительный стиль, может принести проблемы. Нужно найти позитив в этом результате и продолжить работать. Впереди еще много игр против подобных соперников, та же Грузия действует в похожем стиле. Мы должны реализовывать свои моменты», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мораты.

Сборная Испании проведет следующий матч в воскресенье, 28 марта против Грузии. Начало встречи — в 19.00 (мск).