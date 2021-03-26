Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Левандовски недоволен ничьей Польши с Венгрией

07:24
Теги:

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал ничью с Венгрией (3:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы могли побеждать, но вместо этого дважды отыгрывались по ходу встречи. Венгрия забила трижды, хотя я не почувствовал, чтобы у соперника было столько шансов. Это плохо. С другой стороны, мы провели всего три тренировки под руководством нового тренера. Надеюсь, что дальше мы будем двигаться в правильном направлении», — приводит официальный сайт УЕФА слова Левандовски.

Сборная Польши проведет следующий матч в воскресенье, 28 марта против Андорры. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030781--hungary-vs-poland/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...