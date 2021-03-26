Левандовски недоволен ничьей Польши с Венгрией
07:24
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал ничью с Венгрией (3:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Мы могли побеждать, но вместо этого дважды отыгрывались по ходу встречи. Венгрия забила трижды, хотя я не почувствовал, чтобы у соперника было столько шансов. Это плохо. С другой стороны, мы провели всего три тренировки под руководством нового тренера. Надеюсь, что дальше мы будем двигаться в правильном направлении», — приводит официальный сайт УЕФА слова Левандовски.
Сборная Польши проведет следующий матч в воскресенье, 28 марта против Андорры. Начало встречи — в 21.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030781--hungary-vs-poland/
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