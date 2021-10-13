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«Сборная Англии должна чего-то добиться. Будет обидно, если этого не случится». Уокер — после ничьей с Венгрией

07:22
Кайл Уокер (слева). Фото Instagram
Кайл Уокер (слева). Фото Instagram
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Защитник сборной Англии Кайл Уокер после ничьей с Венгрией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что теперь все соперники будут играть против англичан осторожно.

«Мы установили высоко планку как нация, но сегодня вечером сыграли ниже уровня. Это шаг в правильном направлении, хотя это не тот результат, который хотели. Мы должны понимать, что именно так будут играть соперники, которые приезжают к нам в гости, поскольку сборная Англии установила высокие стандарты и показала, на что способна за последние несколько лет.

Мы не зря занимаем третье место в мировом рейтинге. Выход в финал Евро был шагом в правильном направлении. Знаем, что с этим набором игроков мы должны чего-то добиться. Будет обидно, если этого не сделаем", — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

Англия — Венгрия

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Евгений Козинов все материалы автора
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