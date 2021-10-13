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«Еще одна историческая ночь». Роналду — о победе над Люксембургом

05:48
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Люксембургом (5:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что будет всегда стараться в играх за сборную. В этой встрече форвард забил три гола.

«Еще одна победа, еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь! Все становится проще, когда мы играем дома перед фанатами, которые поддерживают нас с первой до последней минуты... Я обещал, что всегда буду стараться побеждать все больше и больше! Это заложено в моей ДНК и в нашей ДНК, мы никогда не бываем довольны, мы никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за все, чего мы можем достичь! Force Portugal!» — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В этом матче Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец оформил 10 хет-триков на международном уровне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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