Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Люксембургом (5:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что будет всегда стараться в играх за сборную. В этой встрече форвард забил три гола.

«Еще одна победа, еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь! Все становится проще, когда мы играем дома перед фанатами, которые поддерживают нас с первой до последней минуты... Я обещал, что всегда буду стараться побеждать все больше и больше! Это заложено в моей ДНК и в нашей ДНК, мы никогда не бываем довольны, мы никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за все, чего мы можем достичь! Force Portugal!» — написал Роналду в Instagram.

В этом матче Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец оформил 10 хет-триков на международном уровне.