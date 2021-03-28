Украина потеряла очки с Финляндией, пропустив с пенальти на 89-й минуте
Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Украинцы открыли счет на 80-й минуте — отличился Жуниор Мораес.
На 89-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Украины и удалил Виталия Миколенко. Теему Пукки реализовал 11-метровый удар.
На счету Украины и Финляндии по два очка в двух играх отбора ЧМ-2022.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа D
Украина — Финляндия — 1:1 (0:0)
Голы: Мораэс, 80 (1:0). Пукки, 89 — с пенальти (1:1).
Украина: Бущан, Макаренко (Коваленко, 78), Соболь, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Караваев, Малиновский, Зинченко, Яремчук (Мораэс, 67), Зубков (Марлос, 58).
Финляндия: Йоронен, Райтала (Хямяляйнен, 76), Тойвио, Араюри, О`Шонесси, Гранлунд (Алхо, 17), Шюллер (Тэйлор, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Лод, Камара, Пукки.
Предупреждения: Матвиенко, 56. Соболь, 81. Камара, 87. Бущан, 88. Тойвио, 90+4.
Удаление: Миколенко, 88.
Судья: Ковач (Румыния).
28 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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