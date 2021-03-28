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Украина потеряла очки с Финляндией, пропустив с пенальти на 89-й минуте

23:39
Сборная Украины по футболу. Фото Украинская футбольная ассоциация
Сборная Украины по футболу. Фото Украинская футбольная ассоциация
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Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Украинцы открыли счет на 80-й минуте — отличился Жуниор Мораес.

На 89-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Украины и удалил Виталия Миколенко. Теему Пукки реализовал 11-метровый удар.

На счету Украины и Финляндии по два очка в двух играх отбора ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Украина — Финляндия — 1:1 (0:0)

Голы: Мораэс, 80 (1:0). Пукки, 89 — с пенальти (1:1).

Украина: Бущан, Макаренко (Коваленко, 78), Соболь, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Караваев, Малиновский, Зинченко, Яремчук (Мораэс, 67), Зубков (Марлос, 58).

Финляндия: Йоронен, Райтала (Хямяляйнен, 76), Тойвио, Араюри, О`Шонесси, Гранлунд (Алхо, 17), Шюллер (Тэйлор, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Лод, Камара, Пукки.

Предупреждения: Матвиенко, 56. Соболь, 81. Камара, 87. Бущан, 88. Тойвио, 90+4.

Удаление: Миколенко, 88.

Судья: Ковач (Румыния).

28 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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