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Италия обыграла Болгарию в отборе ЧМ-2022

23:38
Болгария — Италия. Андреа Белотти реализует пенальти. Фото Федерация футбола Италии
Болгария — Италия. Андреа Белотти реализует пенальти. Фото Федерация футбола Италии
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Сборная Италии победила Болгарию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голами отметились Андреа Белотти и Мануэль Локателли. В составе болгар на поле появился хавбек тульского «Арсенала» Георгий Костадинов.

Итальянцы лидируют в группе C с двумя победами в двух играх. Болгары с двумя поражениями замыкают таблицу.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Болгария — Италия — 0:2 (0:1)

Голы: Белотти, 43 — с пенальти (0:1). Локателли, 83 (0:2).

Болгария: П.Илиев, Димов, Божиков, Сисинью (Карагарен, 46), Антов, Костадинов (Малинов, 63), Чочев, Витанов (Райнов, 89), Галабинов, Делев (А.Илиев, 79), Цветанов.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Верратти (Пессина, 88), Спинаццола, Барелла, Сенси (Локателли, 68), Инсинье, Белотти (Иммобиле, 76), Кьеза (Бернардески, 76).

Предупреждения: Костадинов, 57. Вутов, 58. Божиков, 59. Локателли, 84. Бернардески, 89.

Судья: Винчич (Словения).

28 марта. София. Стадион «Васил Левски».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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