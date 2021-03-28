Италия обыграла Болгарию в отборе ЧМ-2022
Сборная Италии победила Болгарию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голами отметились Андреа Белотти и Мануэль Локателли. В составе болгар на поле появился хавбек тульского «Арсенала» Георгий Костадинов.
Итальянцы лидируют в группе C с двумя победами в двух играх. Болгары с двумя поражениями замыкают таблицу.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа C
Болгария — Италия — 0:2 (0:1)
Голы: Белотти, 43 — с пенальти (0:1). Локателли, 83 (0:2).
Болгария: П.Илиев, Димов, Божиков, Сисинью (Карагарен, 46), Антов, Костадинов (Малинов, 63), Чочев, Витанов (Райнов, 89), Галабинов, Делев (А.Илиев, 79), Цветанов.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Верратти (Пессина, 88), Спинаццола, Барелла, Сенси (Локателли, 68), Инсинье, Белотти (Иммобиле, 76), Кьеза (Бернардески, 76).
Предупреждения: Костадинов, 57. Вутов, 58. Божиков, 59. Локателли, 84. Бернардески, 89.
Судья: Винчич (Словения).
28 марта. София. Стадион «Васил Левски».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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