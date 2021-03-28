Румыния — Германия, Македония — Лихтенштейн, чемпионат мира, матч отборочного турнира 28 марта 2021
Сборная Германии в гостях обыграла Румынию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный гол забил полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри на 16-й минуте.
В параллельном матче квалификации группы J сборная Северной Македонии на своем поле разгромила Лихтенштейн — 5:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа J
Румыния — Германия — 0:1 (0:1)
Гол: Гнабри, 17.
Румыния: Ницэ, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Тошка, Станчу, Тэнасе (Чикылдэу, 83), Хаджи (Максим, 84), Попеску, Марин, Кешеру (Пушкаш, 65), Михайла (Ман, 66).
Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри (Нойхаус, 90+2), Горецка, Хаверц (Вернер, 77), Сане (Юнес, 90+4).
Предупреждения: Попеску, 16. Киммих, 90+3.
Судья: Тюрпен (Франция).
28 марта. Бухарест. Стадион «Национальный».
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа J
Македония — Лихтенштейн — 5:0 (1:0)
Голы: Барди, 7 (1:0). Трайковски, 51 (2:0). Трайковски, 54 (3:0). Эльмас, 62 (4:0). Несторовски, 82 — с пенальти (5:0).
Македония: Димитриевски, Ристовски (Бейтулаи, 58), Ристевски, Муслиу, Спировски, Алиоски (Ашковски, 66), Барди (Николов, 58), Эльмас, Пандев (Несторовски, 58), Трайковски (Хасани, 66), Радески.
Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Геппель (М.Марксер, 78), Хофер, Хаслер (Зеле, 41), С.Вольфингер, Брендле, Майер (Ф.Оспельт, 46), Ф.Вольфингер (А.Марксер, 66), Фроммельт (Фогт, 67), Я.Фрик.
Предупреждения: С.Вольфингер, 11. Ф.Вольфингер, 18. Фроммельт, 31. Радески, 69. Малин, 79. А.Марксер, 90+2.
Судья: Балакин (Украина).
28 марта. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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