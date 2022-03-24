Тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча с Португалией

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц надеется, что игроки поверят в его план на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Португалии.

«Мне нужно, чтобы игроки поверили в наш план на матч. Нельзя победить Португалию, если будешь только защищаться. У нас есть талантливые игроки. Мы должны заставить их думать: «Эта игра не будет легкой».

У нас есть психологическая сила, в которой нуждаемся. Командный дух тоже помогает. Мы провели несколько сложных матчей, но победили. Можем победить, даже если пропустим, так как движемся в правильном направлении", — цитирует пресс-служба УЕФА Кунца.

Матч Португалия — Турция состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.