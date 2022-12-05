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Сегодня, 19:20

Тите считает, что сборная Бразилии должна хорошо сыграть в предстоящем матче ЧМ и отдать дань уважение Пеле

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Бразилии Тите вспомнил встречу с трехкратным чемпионом мира Пеле.

«Я дрожал только один раз при встрече с другим человеком — это было с Пеле. Я вздрогнул, и моя рука замерла. На спортивном уровне ему нет равных.

Я не хочу использовать это трудный момент как способ повысить мотивацию. То, что я вижу от болельщиков, — их восхищение, молитвы — это здорово по-своему для каждого. Речь идет не о том, чтобы эта ситуация помогла мотивировать игроков на хорошую игру, а о том, чтобы хорошо сыграть, а затем отдать ему дань уважения", — приводит Fox Sports слова Тите.

Ранее Пеле заявил, что будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Кореи в больнице.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Бразилия сыграет с Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира сегодня, 5 декабря. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://www.foxsports.com/stories/soccer/brazil-wont-use-peles-illness-as-motivation-we-send-our-support-to-him

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Пеле
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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