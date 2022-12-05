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Сегодня, 19:25

ФИФА отклонила протест Федерации футбола Франции на отмененный гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Отмененный гол Антуана Гризманна.
Фото Reuters

Международная федерация футбола рассмотрела жалобу Федерация футбола Франции из-за отмены гола нападающего Антуана Гризманна в матче группового этапа ЧМ-2022 против Туниса (0:1).

ФИФА 5 декабря отклонила протест французской федерации, сообщает L'Equipe.

Антуан Гризманн сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья встречи Мэттью Конгер из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конгер отменил гол из-за положения вне игры.

Антуан Гризманн. Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Антуан Гризманн
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Сборная Туниса по футболу
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ФИФА
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