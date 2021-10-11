Источник: в окружении Неймара сообщили, что футболист не собирается завершать карьеру

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар недавно в одном из интервью заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере.

Представители окружения бразильца поспешили заверить, что футболист продолжит карьеру. И напомнили, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, информирует La Parisien.

Неймар выступает за сборную Бразилии с августа 2010 года, на его счету 69 голов и 49 результативных передач в 113 матчах за национальную команду. 29-летний футболист принимал участие в двух чемпионатах мира — в 2014 году в Бразилии и в 2018 году в России, лучшим достижением форварда является четвертое место на домашнем мировом первенстве 7 лет назад.