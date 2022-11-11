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11 ноября, 17:51

Журналист объяснил непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Промеса не взяли на чемпионат мира-2022 из-за возбужденного уголовного дела
Мария Гусева
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Журналист издания De Telegraaf Яп Де Грот объяснил, с чем связано непопадание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в окончательную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — цитирует «РБ Спорт» журналиста.

Промес обвиняется в вооруженном нападении на своего двоюродного брата.

30-летний форвард в последний раз получал приглашение в национальную команду на Евро-2020. Всего в его активе 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил 7 голов.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет в группе А с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/niderlandskij-zhurnalist-ob-yasnil-nepopadanie-promesa-v-sostav-sbornoj-niderlandov-na-chm-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Квинси Промес
Футбол
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Сборная Нидерландов по футболу
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