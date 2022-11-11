Журналист объяснил непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Журналист издания De Telegraaf Яп Де Грот объяснил, с чем связано непопадание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в окончательную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — цитирует «РБ Спорт» журналиста.

Промес обвиняется в вооруженном нападении на своего двоюродного брата.

30-летний форвард в последний раз получал приглашение в национальную команду на Евро-2020. Всего в его активе 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил 7 голов.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет в группе А с Катаром, Эквадором и Сенегалом.