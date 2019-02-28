Стадионы ЧМ-2022 будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года

Все арены, которые примут матчи ЧМ-2022, будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру.

- Катар будет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, которая сдаст все стадионы как минимум за два года до начала мирового первенства, - цитирует Самуру ТАСС. - Один стадион уже введен в эксплуатацию, еще два три будут сданы в 2019 году. Оставшиеся четыре стадиона, по словам организаторов, будут сданы до конца 2020 года.

К данному моменту полностью готова арена "Халифа" в Дохе, вмещающая 40 тысяч зрителей.