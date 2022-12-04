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Сегодня, 11:06

Премьер-министр Нидерландов ответил Джо Байдену после вылета сборной США с чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Мемфис Депай и Тайлер Адамс.
Фото Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ответил президенту США Джо Байдену после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором нидерландцы одержали победу над американцами (3:1).

Ранее Байден поддержал свою сборную в социальных сетях перед игрой с Нидерландами. Политик обратился к футболистам национальной команды: «Это называется соккер! Вперед США!».

После поражения американцев, премьер-министр Нидерландов Рютте ответил президенту США

«Извини, Джо, футбол победил», — написал премьер в своих социальных сетях и добавил подмигивающий смайлик.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов встретится в 1/4 финала турнира с Аргентиной. Матч пройдет 9 декабря, начало — 22.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
Джо Байден
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