Швейцария победила Литву, игру задержали из-за проблем с воротами
Сборная Швейцарии обыграла Литву в матче тборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный мяч на второй минуте провел Джердан Шакири.
Встреча была задержана из-за проблем с воротами. Организаторы матча установили ворота на несколько сантиметров выше регламента, в связи с чем их пришлось заменить.
На счету швейцарцев две победы в двух играх, они делят первое место по очкам с Италией.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа C
Швейцария — Литва — 1:0 (1:0)
Гол: Шачири, 2.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Фернандес, 65), Эльведи, Аканджи, Шачири (Мехмеди, 80), Джака, Фройлер (Закария, 66), Варгас (Цубер, 79), Сеферович, Эмболо (Гавранович, 65).
Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 58), Гашпуйтис, Миколюнас, Дапкус, Сливка (Элиошюс, 75), Шимкус, Черных (Петравичюс, 81), Новиков.
Предупреждение: Черных, 42.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
28 марта. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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