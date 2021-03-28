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Швейцария победила Литву, игру задержали из-за проблем с воротами

23:52
Швейцария — Литва — 1:0. Замена ворот перед матчем. Фото Reuters
Швейцария — Литва — 1:0. Замена ворот перед матчем. Фото Reuters
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Сборная Швейцарии обыграла Литву в матче тборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный мяч на второй минуте провел Джердан Шакири.

Встреча была задержана из-за проблем с воротами. Организаторы матча установили ворота на несколько сантиметров выше регламента, в связи с чем их пришлось заменить.

На счету швейцарцев две победы в двух играх, они делят первое место по очкам с Италией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Швейцария — Литва — 1:0 (1:0)

Гол: Шачири, 2.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Фернандес, 65), Эльведи, Аканджи, Шачири (Мехмеди, 80), Джака, Фройлер (Закария, 66), Варгас (Цубер, 79), Сеферович, Эмболо (Гавранович, 65).

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 58), Гашпуйтис, Миколюнас, Дапкус, Сливка (Элиошюс, 75), Шимкус, Черных (Петравичюс, 81), Новиков.

Предупреждение: Черных, 42.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

28 марта. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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