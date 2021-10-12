Швеция обыграла Грецию и вышла на первое место в группе

Сборная Швеции победила команду Греции (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Голы забивали Эмиль Форсберг и Александер Исак. Швеция набрала 15 очков и лидирует в группе В. У Испании 13 очков и второе место. В матче аутсайдеров группы Грузия на выезде обыграла Косово (2:1).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Швеция — Греция — 2:0 (0:0)

Голы: Форсберг, 59 (1:0). Исак, 69 (2:0).

Швеция: Ульсен, Крафт, Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Экдаль (Сванберг, 81), Классон (Каюсте, 81), Куайзон (Март.Ольссон, 87), Форсберг (Дьекереш, 87), К.Ольссон, Исак.

Греция: Влаходимос, Цимикас, Хатзидиакос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Бухалакис, Андруцос, Сиопис (Пелкас, 72), Бакасетас, Павлидис (Дувикас, 75), Масурас (Тзолис, 71).

Предупреждения: Мавропанос, 58. Бакасетас, 61. Экдаль, 61. Хатзидиакос, 76. Сванберг, 90.

Удаление: Хатзидиакос, 86.

Судья: Штилер (Германия).

12 октября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Косово — Грузия — 1:2 (1:1)

Голы: Окриашвили, 11 (0:1). Муричи, 45 — с пенальти (1:1). Давиташвили, 82 (1:2).

Косово: Мурич, Алити (Муслия, 86), Ррахмани, Войвода, Дрешевич, Фазлиджи, Целина (Селмани, 86), Халими (Лошай, 74), Рашани (Пакарада, 59), Рашица (Бютюки, 73), Муричи.

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе (Азаров, 80), Квеквескири, Окриашвили (Чабрадзе, 72), Гвилия, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Лобжанидзе (Мамучашвили, 90), Цитаишвили (Квилитая, 72).

Предупреждения: Дрешевич, 19. Гиорбелидзе, 32. Рашани, 32. Окриашвили, 45+3. Чабрадзе, 88. Ррахмани, 90+3. Пакарада, 90+4.

Судья: Рачковски (Польша).

12 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».