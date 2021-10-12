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Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству хет-триков за сборную

12 октября, 23:50
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 против команды Люксембурга. Португальцы на своем поле разгромили соперника со счетом 5:0.

Таким образом, он установил новый мировой рекорд. Португалец теперь имеет в активе десять хет-триков в матче сборных команд, что является новым рекордом.

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Иван Шитик все материалы автора
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