Модрич не сыграет за Хорватию в матче против Словении

Полузащитник «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич пропустит следующий матч своей национальной команды из-за повреждения.

После консультаций с медицинским штабом команды было принято решение, что Лука Модрич не поедет в сборную Хорватии на матч против Словении, сообщает сайт испанского клуба.

Отметим, хавбек также не принимал участия в матче отбора ЧМ-2022 со сборной России (0:0).

Матч Хорватия — Словения состоится 7 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.