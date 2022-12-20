Агуэро выиграл более 8 тысяч долларов, сделав ставку на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что сделал ставку на экс-партнера по национальной команде Лионеля Месси перед ЧМ-2022.

Агуэро выложил в своих соцсетях скриншот, на котором зафиксирована ставка, сделанная им 17 ноября 2022 года. 34-летний поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком турнира в Катар. В итоге Месси стал чемпионом мира вместе с национальной командой Аргентины и был признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Эта ставка принесла Агуэро 8264 долларов.

B финaлe тypниpa в Kaтape apгeнтинцы oбыгpaли Фpaнцию (3:3, 4:2 пo пeнaльти). Месси провел на ЧМ-2022 семь матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.